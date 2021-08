Motta è pronto: "Sostegno continuo dalla società, ci sarà bisogno di tutti"

La Spezia - “La situazione la conoscete, abbiamo fatto un mese di preparazione con diversi problemi soprattutto per il Covid. Adesso però dobbiamo pensare alla Coppa e al Pordenone: siamo concentrati per questa partita”. Di necessità virtù ma Thiago Motta non sembra più immalinconito di un mese fa, quando nella medesima sala conferenze del “Ferdeghini” incontrava la stampa per la prima volta. Necessario un passo indietro ai due sfortunati ritiri trentini, caratterizzati dalle positività e da pochissime sedute collettive rispetto a quelle organizzate.

Il tecnico però fa un complimento ai suoi giocatori per la loro dedizione: “Ho avuto la fortuna di avere la disponibilità di tutti, a mettere in pratica quello che vogliamo noi. Domani proprio per questo sarà un test interessante”. Al Ferdeghini l’ultimo pranzo prima della partenza per Lignano Sabbiadoro: vicino ai giocatori della prima squadra anche gli aquilotti della Primavera, nell’ottica di un’unione più stretta fra i due gruppi di calciatori, battezzata dalla filosofia di mercato imposta da Riccardo Pecini che vede nella giovanile una sorta di squadra B.



Il prossimo embargo della Fifa è il tema dell’estate: lo Spezia, carte alla mano, spera di poter quanto meno alleggerire la mano pesantissima sulle prossime finestre di mercato. Ma intanto c’è da gestire l’esistente e gli ultimi quindici giorni abbondanti di campagna trasferimenti che si annunciano a dir poco frizzanti. Almeno 7-8 innesti sono ipotizzabili, così come tre uscite, specialmente nei ruoli dove c’è abbondanza. Follo sarà un porto di mare ma Motta lo sa bene: “Dobbiamo gestirla giorno dopo giorno, tra quelli che andranno e quelli che arriveranno. Siamo sereni, lavoreremo in questo senso senza perdere la concentrazione in quello che vogliamo fare”.

Non c’è ancora stato modo di intravedere nulla di quella che sarà la filosofia tecnico-tattica del nuovo Spezia. Interessante a questo proposito capire che tipo di centravanti d’area sarebbe ideale come caratteristiche nel pensiero dell’allenatore: “Prima cosa deve fare gol. E’ un ruolo di finalizzazione, lo sappiamo, ma anche partecipazione alla fase difensiva. L’ideale è un giocatore completo che sappia partecipare al lavoro della squadra in tutte le circostanze”.



Come si stanno integrando i nuovi in un gruppo che ha perso tanti interpreti del ciclo precedente, e’ un altro dei temi. Sulla disponibilità del gruppo torna volentieri il tecnico prima di salire sull’autobus che porterà la comitiva in Friuli: “Dal primo giorno ho visto l’impegno, ho visto ragazzi che hanno voglia di allenarsi. Avremo bisogno di tutti, questo è certo. Domani? Conta sempre prima vincere poi se vinciamo a modo nostro è ancora meglio. Nel calcio alla fine conta il risultato e noi dobbiamo essere realisti”. Un’estate non semplice, tante situazioni da gestire ma un club che si fa sentire. Ieri il pranzo con l’ad Nishant Tella a testimonianza della voglia di esserci da parte di tutti: “Dalla prima riunione ho sentito questo sostegno. Cercano sempre di aiutarmi, dall’amministratore delegato agli altri dirigenti del club. L’obiettivo è quello di metterci nelle condizioni di fare al meglio il nostro lavoro”.



Fabio Lugarini