Motta: “A Roma con il nostro calcio propositivo”

La Spezia - Un tecnico di poche parole Thiago Motta. La sua prima conferenza con i giornalisti a campionato iniziato è questione di pochi minuti. Pochi spunti prima di salire sul treno per Roma, frasi brevi e concise. Fino ad annunciare il recupero di alcuni elementi rispetto alla rosa stringata di Cagliari. Ma senza nominarli. “Mi aspettavo una buona prestazione per quanto fatto durante la settimana. Domani non sarà diverso. Abbiamo preparato bene l’impegno, entreremo in campo per fare una buona prova”.



Tra Zoet e Provedel le gerarchie sono già decise

“Internamente l’idea è chiara per tutti. Man mano la vedrà anche chi sta fuori”.



Maurizio Sarri è un maestro di tattica. Che sensazione le fa misurarsi con lui?

“Si può imparare sempre. Da quando ho iniziato a giocare ho imparato sempre. Da lui, che ha una grande carriera alle spalle e ancora tanti anni in panchina, in particolare. Penso che la categoria stia crescendo tanto a livello mondiale di pari passo con l’evoluzione di questo sport”.



La Lazio è tecnicamente la prima big da affrontare

“Dovremo affrontare una squadra diversa, ma l’approccio sarà sempre quello di un calcio propositivo. Quando non avremo il pallone tra i piedi, cercheremo di recuperarla il prima possibile. Qualcosa di diverso l’abbiamo pensata, proveremo a metterla in campo”.



Ci sono i presupposti per reintegrare Nzola nel caso non dovesse partire negli ultimi giorni di mercato?

“Penso solo alla partita di domani. Non è il momento di pensare ad un caso come il suo. Mi concentro su chi è in rosa oggi, elementi scelti in funzione di quello che abbiamo visto durante la settimana”



La serie A deve ancora definire i propri valori

“A Cagliari siamo andati vicini ai tre punti e alla fine abbiamo rischiato di perdere. Questa è la serie A. Una squadra deve saper giocare pensando di poter vincere anche se si trova in svantaggio”.