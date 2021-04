Mille spettatori al Picco contro Napoli, Torino e Roma?

La Spezia - Dal 1° maggio di nuovo negli stadi di calcio? La proposta c'è, fa parte del percorso pensato dal governo per riaprire gradualmente il Paese, e sarà sottoposta al Consiglio dei ministri prossimamente. La svolta per musei, cinema, teatri, piscine, palestre, fiere, congressi, parchi tematici e ovviamente eventi sportivi. "Il governo ha preso un rischio. Un rischio ragionato, basato sui dati che sono in decremento. Un rischio che incontra le aspettative dei cittadini, ma che si basa su una premessa: osservare scrupolosamente i comportamenti che permettono le riaperture", l'introduzione del presidente Mario Draghi.

La scelta di rompere gli indugi si basa su un "dato di evidenza scientifica: nei luoghi all'aperto c'è una difficoltà molto più significativa di diffusione del contagio", spiega il ministro della salute Roberto Speranza. Sarà comunque una fase di transizione, anche per il calcio allo stadio. Dal 1° maggio sarebbe possibile ospitare al massimo mille spettatori e solo nelle zone gialle. Tra le quali oggi, numero alla mano, dovrebbe rientrare la provincia spezzina. Lo Spezia Calcio ha a maggio tre partite da giocare: contro il Napoli (9 maggio), Torino (16 maggio) e Roma (23 maggio). Come, eventualmente, distribuire i tagliandi di ingresso è un problema che si affronterà solo in caso di approvazione.