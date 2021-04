Mihajlovic carica i suoi: "Con lo Spezia contano solo i tre punti"

La Spezia - “Con lo Spezia conta solo vincere. Visto che nelle ultime due partite abbiamo giocato bene e perso mi sono un po' rotto. Il mio ideale di calcio è giocare bene e arrivare al risultato ma domani contano solo i tre punti”. Un battagliero Sinisa Mihajlovic ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani al Dall'Ara dove lo Spezia andrà a caccia di punti salvezza. Ricordando la sfida dell'andata con il rigore sbagliato nel finale, l'allenatore dei felsinei ha sottolineato: “Se ce ne sarà uno lo tirerà Barrow. Per noi è un giocatore importante, stiamo lavorando su di lui come prima punta ma dà il meglio da esterno. Visto che avremo tre partite in una settimana tutti avranno la possibilità di giocare, soprattutto davanti dove la prima punta sarà Palacio se disponibile”.

Quindi sugli altri: “Skov Olsen e De Silvestri hanno reuperato, il problema rimane dietro con Tomiyasu che non so quando recupererà e Hickey che si è operato. Antov è disponibile”. Quanto al suo futuro Miha ha concluso: “E' domani, lo Spezia. Facciamo questi tre punti per archiviare la salvezza poi penseremo al resto”.