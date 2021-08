Michele Moschi in sella per la granfondo più dura d'Europa

La Spezia - Edizione numero quaranta della Oetztaler Radmaraton nell'agenda di Michele Moschi. Il 38enne santerenzino domenica 29 agosto a Sölden, in Tirolo, affronterà quella che è considerata la granfondo più dura d'Europa, che si snoda su 238 chilometri per 5.600 metri di dislivello. Il tracciato, con partenza ed arrivo a Sölden, porta i ciclisti attraverso paesi idilliaci della vallata dell’Oetztal, prosegue poi sul passo di Kühtai e scende verso Innsbruck, la capitale della regione del Tirolo, per poi proseguire verso il Brennero e l’Alto Adige. A seguirsi i due valichi più impegnativi del Giovo e del Rombo (2.474 metri d'altitudine), che mettono a dura prova i partecipanti, chiamati ad affrontare la gara qualunque sia la situazione meteorologica. Davvero toste le salite, che raggiungono una pendenze massime del 18 per cento, avvicendandosi con grandi discese. “Sono alla mia seconda partecipazione – racconta Michele -. Alla prima ho incontrato condizioni durissime: pioggia, freddo, nebbia e neve all'ultima salita, il Passo del Rombo, lunga 34 chilometri. Il motto della corsa è 'ho un sogno'... il mio è iniziato cinque anni fa dopo un grave incidente in cui mi ruppi il femore, cosa che aveva messo in dubbio la mia capacità di tornare pedalare. Come sfida con me stesso mi ero promesso che un giorno avrei partecipato alla Radmaraton e ora sono alla mia seconda partecipazione, con la speranza di affrontare il percorso in condizioni meteo favorevoli che sicuramente allieverebbero l'enorme fatica di una gara così dura”.



Una sfida che certo non si improvvisa. “La preparazione è iniziata a ottobre del 2020: in questi undici mesi ho percorso quasi 20mila chilometri con 180mila metri di dislivello, pedalando sotto la pioggia, con il freddo, con il caldo e alzandomi spesso alle 4 del mattino per non togliere tempo prezioso alla famiglia e al lavoro”, racconta lo sportivo spezzino, sposato con Emma e papà di Cecilia, 7 anni, e Giorgia, 4. Michele, che prima della pandemia correva venti-trenta gare all'anno tra granfondo, circuiti e cronoscalate, non pedala certo dall'altro ieri, ma nemmeno da quando era piccolo. “Vado in bicicletta dall'età di 23 anni: passione nata per caso, derivante dall'amore verso il ciclismo da parte di mio nonno - che seguiva ogni tipo di gara e mi ha fatto innamorare di Marco Pantani - e da un gioco con i miei compagni di università che mi hanno incoraggiato ad iniziare uno sport faticoso ma anche ripagante per le soddisfazioni che ti permette di toglierti”. E ora appuntamento alla gara dal 29, da vivere con gamba, polmoni e cuore dopo quasi un anno di attenta e intensa preparazione.