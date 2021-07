Meriggi confermata in maglia Cestistica spezzina

La Spezia - Dopo il capitano Templari, altra conferma in casa Cestistica: Giulia Meriggi, infatti, vestirà ancora la canotta bianconera pure nella stagione 2021-22. La giovane pivot, classe 2003, si appresta dunque a disputare la sua terza stagione alla Spezia.



“Essere rinconfermata nuovamente per me è un grande onore - afferma Giulia - perché mi permetterà di competere con giocatrici di alto livello. Spero che quest’anno le cose vadano meglio per quanto riguarda la situazione del Covid e che si possano raggiungere grandi traguardi di squadra. Da questa nuova stagione mi aspetto molto: so che devo dare tanto ma la cosa mi sprona a fare del mio meglio per poter raggiungere gli obbiettivi che mi sono prefissata”.