Mercato e amichevoli: standby in attesa di capire chi sarà il mister

La Spezia - Le prime idee su dove rinforzare la squadra, gli avversari da affrontare nei due ritiri alpini. Tutto messo in ghiacciaia da una settimana. Da quando la Fiorentina ha iniziato il corteggiamento a Vincenzo Italiano, coinvolgendo lo Spezia nelle proprie incertezze. Tra gli argomenti che potevano essere sviluppati in questo periodo, il programma dei test in montagna, attesi dai tifosi che non possono seguire la squadra dal vivo da un anno e mezzo. E poi situazioni come la posizione di Terzi, Ricci ed Acampora. Gli stessi abboccamenti per ottenere alcuni elementi in prestito - come Piccoli dall'Atalanta - minati dal contesto. Così sul centravanti pare essersi fatto vivo l'Empoli nel frattempo.