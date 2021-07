Memorial Alfonso Pistone, ecco com'è andata

La Spezia - Il Canaletto Sepor per la categoria Piccoli Amici 2014 e la Levante per i Primi Calci 2013 sono le vincitrici del 2° Memorial “Alfonso Pistone” rassegna giovanile organizzata dalla società canarina presieduta da Sabrina Benassi per ricordare un maestro di tante generazioni di baby talenti come il mitico Alfonso Pistone, un allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino. La rassegna che si svolge con il patrocinio di Ricel srl, Sepor srl, Eagles Service srl e Geoproject al campo Tanca, vede al via ben 60 formazioni, suddivise in ben 8 categorie. Nei Primi Calci 2013 la Levante di Ermanno Beniamini regola in finale il Colli Ortonovo grazie ad una doppietta del talentuoso mancino Samuel Dieli, al terzo posto il Canaletto ed al quinto la Santerenzina trascinata dalla tripletta del bomber Giacomo Bocchi. Nei Piccoli Amici 2014, trionfo dei padroni di casa guidati da Gabriele Dell’Agnello che superano la tenace Arci Pianazze grazie ad una rete di Andrea Candela, sulle orme del fratello Antonio, ex aquilotto cresciuto all’Oratorio del Canaletto, poi ceduto al Genoa. Al termine le premiazioni con la regia del responsabile organizzativo canarino Marco Biso dove tutti i partecipanti hanno ricevuto i medesimi riconoscimenti. Sono intervenuti, le Barbara e Simona, figlie del compianto Alfonso, con i nipoti Luca, Martina, Mattia, Samuele e Matteo, il presidente dell’Aiac provinciale Alteo Bolognini, e i dirigenti Carlo Valleri e Claudio Pierini.



Primi Calci 2013

Finali. 5°/6° posto: Santerenzina-Don Bosco 6-3

Santerenzina: Buongiovanni, Mazzini, Sanfilippo, Udovici, Triacca, Dall’Oca, Bocchi, Gabriele. All. Bilotti.

Don Bosco: Taissyr, Moussa, Romeo, Valentino, Borghjetti, Ruzzo, Tacconi, Migliore. All.ri Bruni e Bua.

Reti: Buongiovanni 2, Udovici, Bocchi 3; Mpoussa 2, Tosi),



3°/4° posto: Canaletto A-Canaletto B 2-0

Canaletto A: Mola, Pittaluga, Prestia, Cuva, Ferri, Leggio, Marcias, Morlacchi. All. Corsi.

Canaletto B: kowanda, Ryai, El Marzouki, Leggio, Camolei, Casavecchia, De Vita, Miled. All.

Reti: Pittaluga, Prestia.



1°/2°posto: Levante-Colli Ortonovo 2-0

Levante: Barbieri, De Rosa, Dell’Amico, Dieli, Salhi, Vestrini A., Vestrini L., Bello. All. Beniamini.

Colli Ortonovo: Bertini, Dell’Amico, Moussaddaq, Pavia, ruotolo, Sodini, Tartarini, Viani. All. Bertini. Reti: Dieli 2.





Piccoli Amici 2014

Semifinali: Canaletto-Levante 1-0 (Condemi), Don Bosco-Arci Pianazze 1-1 (2-3. Mazzi; Baroncelli).



Finale 3°/4°posto

Levante-Don Bosco 0-0 (2-3)

Levante: Parrotta, Battiato, Nobili, Dorgia, D’Apice, Martinelli, Maresca, Brilli, Simonelli, Di Trani, Reitage. All. Canese.

Don Bosco: Calcagnini, Danubio, Lombardo, Mazzi, Melanin, Parmigiani, Rossi, Sala, Aylle, Bonati. All. Favi.



Finale 1°/2° posto

Canaletto-Arci Pianazze 1-0

Canaletto: Casavecchia, Ferri, Masella, Dell’Agnello A., Riahi, Condemi, Candela. All.ri Dell’Agnello G. e Caiazzo.

Arci Pianazze: Baroncelli, Ben Alaya, Gjini, Ingrosso, Jata, Lombardo. All.ri Moscoloni e Crestini.

Rete: Candela