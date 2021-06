Memorial "Alfonso Pistone": al via ben 60 squadre

La Spezia - E’ stata una meravigliosa festa di sport dove non vi sono stati né vincitori né vinti, ma tanto entusiasmo e passione come avrebbe voluto lui, l’indimenticabile Alfonso Pistone, maestro di tante generazioni di baby talenti, al quale il Canaletto Sepor ha voluto dedicare una prestigiosa rassegna per ricordare un allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino. La rassegna che si svolge con il patrocinio di Ricel srl, Sepor srl e Geoproject di Simone Capri si svolge al Tanca e vede al via ben 60 formazioni, suddivise in ben 8 categorie. Nelle finali dei Piccoli Amici 2015 non vi sono state classifiche, ma tutti i bambini sono stati premiati con i medesimi riconoscimenti con la regia del responsabile organizzativo canarino Marco Biso. Sono intervenuti, le figlie del compianto Alfonso Pistone, Barbara e Simona con i nipoti Luca e Martina Papacchioli, l’ex presidente gialloblu Claudio Cerrone e i dirigenti Carlo Valleri e Claudio Pierini.



Piccoli Amici 2015

Semifinali. Colli Ortonovo-Ceparana 3-1 (Tavarini 3, Galli), Canaletto-Spezia Popolare 1-0 (Melec). Finali: Spezia Popolare-Ceparana 0-0, Canaletto-Colli 0-0.

Colli: Ficara, Arzà, Tavarini, Fornelli, Bertani, Lunati. All. Bertini. Spezia Popolare: Ditano Andrea, Ditano Davide, Grillo, Cecchettini, Giuria, Schiaffini, Coluccino, Santacroce, Pondelli. All. Giaquinto. Canaletto: Casati, Isac, Bareca, Guaschini, Melec, Piazza, Gyando, Cicolone. All.ri Dell’Agnello e Caiazzo. Ceparana: Adorni, Atif, Vesigna, Galli, Julace, Ricci. All. Carnimeo.

Pulcini 2010: A.Pianazze-Canaletto B 7-0, Santerenzina-Rivasamba 0-12, Nave-Levante 2-8, A.Pianazze-Levante A 3-3, Aullese-Colli 4-0. Classifiche. Gir.A: Rivasamba 6, Canaletto A 3, Santerenzina 0. Gir.B: A.Pianazze (+14) e Levante a (+10) 7, Canaletto B 3, Nave 0. Girone C: Aullese 6, Colli 3, Levante B 0.

Pulcini 2011: Fossone-Canaletto A 3-3, Borgo-Canaletto A 7-4. Classifica. Borgo 9, Canaletto A (-1) e Fossone (-2) 4, Follo 0.



La rassegna continua oggi con il seguente programma. Dalle 17.30 semifinali 2010, Aullese, Canaletto A e Canaletto B, dalle 19 A.Pianazze, Colli e Santerenzina, dalle 20.10 Rivasamba, Levante A e Levante B. Campo B dalle 17.50 quarti di finale 2011: Borgo-Spezia P., Fossone-A.Pianazze, Follo-Don Bosco, Canaletto A-Canaletto B. Campo a 5 semifinali 2012, dalle 18. Levante-Canaletto B, Canaletto A-Santerenzina, Borgo-A.Pianazze.