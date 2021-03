Meluso sulla salvezza: "Quota si abbassa, ma obiettivo 40 punti"

La Spezia - "Noi facciamo 40 punti e così stiamo tranquilli". Il tempo dei calcoli è mai per chi è retrocesso ben oltre i propri demeriti solo una stagione fa. Così Mauro Meluso, direttore generale dell'area tecnica dello Spezia Calcio, durante il forum in diretta con CDS non abbassa l'asticella. Anzi. "Non è una quota matematica, ma tiene conto del fatto che ci sono ancora molti scontri diretti da giocare in zona salvezza. Anche il numero stesso delle formazioni coinvolte è più alto rispetto al passato. Questo tendenzialmente fa sì che la quota salvezza possa abbassarsi".

Un discorso che non riguarda solo lo Spezia ed il proprio ecosistema, ovvero la colonna di destra della classifica. "Anche per quanto riguarda scudetto e zona Champions non vedo percorsi scontati e da qui alla fine ci saranno ancora tante partite combattutissime. Poche squadre possono dire di non aver più obiettivi stagionali. E siccome il calcio è imprevedibile, lo Spezia deve mirare ai 40 punti per togliersi ogni pensiero".