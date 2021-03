Meluso su Nzola: "Quanto vale? Una cifra molto alta"

La Spezia - Preso a zero in estate dopo lo svincolo dal Trapani, quando solo pochi mesi prima servivano circa 900mila euro per portarlo a titolo definitivo alla corte di Vincenzo Italiano. Quello di M'Bala Nzola potrebbe essere un ottimo affare per lo Spezia, se e quando la prossima estate qualcuno dovesse fare avanti per acquistarlo. "Ha avuto periodo particolarmente positivo, non solo per i gol ma anche per il gioco che riusciva ad esprimere dando una mano a tutta la squadra. L'infortunio lo ha condizionato, oggi è ancora un po' indietro di condizione", ammette Mauro Meluso, direttore generale dell'area tecnica dello Spezia Calcio durante il videoforum di CDS.

A 24 anni, l'attaccante è ad un passo dalla doppia cifra al suo primo campionato in serie A ed è fresco nazionale dell'Angola. Aspetto questo che potrebbe potenzialmente aprirgli nuovi scenari contrattuali. "Il suo valore di mercato? Ho in testa un numero, ma è difficile da dire oggi. Il prezzo lo fa la domanda. Ma quello che ho in testa è molto alto. Però su tutto ha grande importanza la salvezza di questa stagione. Anche da questo dipende il patrimonio del club. Se dovessimo salvarci, i giocatori avrebbero un valore maggiore. E loro lo sanno, ne sono consapevoli".