Medaglia d'argento per Marco Frascatore ai campionati italiani di nuoto master 2021

La Spezia - Domenica 11 luglio si sono svolti a Genova i campionati italiani di nuoto master 2021. La manifestazione che si è sviluppata in contemporanea su tutto il territorio nazionale ha visto spiccare il doppio argento del neolaureato vice campione italiano Marco Frascatore per la categoria Master 45.

Marco Frascatore, allenato dal tecnico Matteo Benini, con la sua straordinaria prestazione ha sfiorato per soli 5 centesimi di secondo il titolo tricolore sui 50 metri delfino fermando il cronometro sui 28”36 centesimi cosi come sulla doppia distanza dei 100 metri delfino.

Grande quindi la soddisfazione per l’atleta spezzino che, dopo l’anno scorso in cui ha sigillato l’ottavo tempo in Europa, ancora una volta ha saputo brillare portando due preziose e prestigiosissime medaglie d’argento dai campionati italiani di nuoto nel medagliere del nuoto non solo spezzino ma anche della Liguria confermando e ribadendo l’altissima qualità natatoria sportiva agonistica della Rari Nantes Spezia anche nella categoria master.