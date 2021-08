Matteo Ruffo il centrale che la Zephyr Mulattieri Valdimagra cercava

La Spezia - E’ un molisano…cresciuto veneto il centrale che alla Zephyr Mulattieri (questa la denominazione completa nella stagione sportiva entrante) Valdimagra mancava per completare la propria campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B maschile di volley.

Matteo Ruffo, nato a Campobasso nel ‘99, sarà infatti lunedì prossimo 23/8 al raduno che a S. Stefano aprirà la preparazione rossoblù all’annata 2021/22. Ruffo mosse pallavolisticamente i primi passi ad Adria, provincia di Rovigo, dove suo padre s’era trasferito per motivi di lavoro. Successivamente l’Adria si fuse col vicino Porto Viro ed è appunto col Delta Porto Viro che Matteo giocò due anni in B, seguiti ad altrettanti nella medesima categoria a Portomaggiore, provincia di Ferrara>.

.

Appunto a Ferrara egli studia Scienze motorie, qualora la didattica a distanza glielo indicasse è pronto però a trasferirsi all’università di Genova, o a quella di Pisa.

.

A proposito anche stavolta, come nell’edizione 2020/21, santostefanesi nel Girone A ed è il raggruppamento ligure-piemontese che questa volta comprende oltre a loro: Canavese, Chieri, Collegno, Colombo Ge, Cus Genova, Lavagna, Novi Ligure, S. Mauro Torinese e i “cugini” della Trading Logistic Spezia.

Sul versante delle partenze infine Marco Zaccaria, palleggiatore classe 2001 impegnato nella stagione scorsa soprattutto con la Mulattieri in C, lascia Santo Stefano Magra alla volta di Motta di Livenza-Tv in A2.



Nella foto Matteo Ruffo