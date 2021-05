La Spezia - Ammonizione nel corso del primo tempo di Spezia-Napoli per il regista aquilotto Matteo Ricci. Il calciatore scuola Roma era diffidato e salterà la partita di mercoledì sera contro la Sampdoria a Marassi. Con Leo Sena che non si è allenato per tutta la settimana, salgono dunque le quotazioni di Agoume in vista dell’infrasettimanale.