Martin Erlic ufficiale al Sassuolo, rimane in prestito per un anno

La Spezia - Sarà con tutta probabilità l'ultimo anno di Martin Erlic con la maglia dello Spezia. Il croato è stato infatti ufficializzato come nuovo calciatore del Sassuolo per una cifra attorno 3.5 milioni di euro. Rimarrà in prestito fino a giugno 2022, dal 1° luglio invece passerà agli emiliani. E lo Spezia, comunque vada, si dovrà porre il problema di come rimpiazzarlo con la prospettiva di avere il mercato bloccato dalla FIFA. Quello stesso giorno, se la Spal non lo riscatterà, tornerà in aquilotto Elio Capradossi.