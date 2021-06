Martin Erlic piace all'Atalanta e al Galatasaray

La Spezia - Che sia lui il "sacrificio" che lo Spezia Calcio potrebbe fare in estate sul mercato? Martin Erlic è il calciatore di maggior valore secondo le stime di CIES Football che, a differenza di Transfermrkt che si basa sulle opinioni di una community di appassionati, ha sviluppato una vera e propria metodologia scientifica per stabilire il costo "giusto" di un atleta. Fino a 15 milioni di euro viene valutato il centrale croato, che della sua nazionale maggiore potrebbe diventare un punto fermo nel giro di pochi anni.

A novembre scorso, quando nell'undici di partenza c'era spesso Chabot, l'allora direttore Meluso gli fece firmare un rinnovo fino al 2024. Anche questo incide sul prezzo potenziale del 23enne, che nella seconda parte della stagione è stato una delle rivelazioni della serie A nel suo ruolo, segnando anche i due gol-salvezza contro Crotone e Torino. Oltre al Milan, che ha chiesto informazioni già a gennaio, ora ci sarebbero anche Atalanta e Galatasaray interessate al calciatore.

Il parco centrali è uno dei meno sguarniti nella rosa che il 1° luglio lo Spezia Calcio si troverà a disposizione. Sono di proprietà, oltre a Erlic, anche Ismajli e Capradossi, elemento che la prossima stagione avrà l'occasione di affermarsi dopo l'anno perso a causa dell'infortunio al ginocchio. Rimane poi in bilico la posizione di capitan Terzi in scadenza. Un elemento di esperienza in quel ruolo è tra gli obiettivi dichiarati di mister Italiano. La cessione di Erlic quindi non è da escludere a priori.