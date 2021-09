La Spezia - L'Aia ha reso noto che sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida valida per il 3° turno di campionato, in programma domenica 12 settembre alle 15 sul terreno dello stadio “Alberto Picco” contro l’Udinese. L'incontro vedrà come assistenti Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Domenico Palermo della sezione di Bari; Quarto Ufficiale sarà Daniele Minelli di Varese. Al Var, Paolo Valeri di Roma 2, Avar, Valerio Colarossi di Roma 2.