Marco Greco confermato delegato provinciale della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso

La Spezia - Il consiglio federale, su indicazione delle società spezzine e del comitato regionale ha confermato Marco Greco delegato provinciale della Federazione italiana canottaggio a sedile Fisso per il quadriennio olimpico 2021/2024. Greco al timone della delegazione spezzina per il secondo quadriennio olimpico consecutivo fa il punto della situazione sull’attività del canottaggio a sedile fisso.

"Ringrazio le società e il consiglio federale per aver confermato il mio incarico per il quadriennio olimpico che stiamo iniziando ad affrontare - spiega -. Il bilancio dell’attività degli anni scorsi è positivo. Le società spezzine che hanno svolto attività si sono distinte soprattutto nella specialità del Gozzo nazionale. Sono arrivati in provincia 3 titoli italiani e piazzamenti importanti. Siamo riusciti a disputare a Spezia un Campionato italiano Assoluto con la collaborazione di varie società che hanno lavorato insieme. Diversi dirigenti o allenatori amatoriali hanno frequentato corsi tenuti dalla federazione e hanno conseguito l’abilitazione di allenatore con l’inserimento nell’albo ufficiale. Al di là del conseguimento del cosiddetto patentino acquisire conoscenze attraverso questi corsi è sicuramente un valore aggiunto per formare allenatori validi e preparati. Nel 2021 abbiamo raggiunto un numero davvero importante di società affiliate, ben 9, che potrebbero arrivare presto a 10. Forse il numero più altro di società spezzine affiliate alla Ficsf mai raggiunto. Alcune società si sono avvicinate per la prima volta a questa realtà altre invece hanno ripreso un attività che magari avevano temporaneamente sospeso . Diversi equipaggi prenderanno parte alla prima gara nazionale di Gozzo che si terrà a Livorno domenica 30 Maggio. Ma l’appuntamento più importante a livello provinciale sarà il 13 giugno a Lerici . La seconda gara nazionale, specialità gozzo nazionale, si terrà proprio nella perla del Golfo dei Poeti". L’imbarcazione federale più amata dagli spezzini è proprio il gozzo nazionale, forse perché più vicino alla tradizionale barca da palio, con 4 vogatori di punta è un timoniere . I Campionati italiani Assoluti di gozzo nazionale, si terranno a settembre a Genova.