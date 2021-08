Manaj, Strelec e Kiwior, ma anche un acquisto di caratura per reparto

La Spezia - Sei ore alla fine del calciomercato e lo Spezia ha ancora diverse operazioni in sospeso. Ballano innanzitutto le ufficializzazioni di David Strelec dallo Slovan Bratislava e Jakub Kiwior dallo Zilina. Si lavora alla definizione dell'arrivo di Rey Manaj dal Barcellona. I primi due a titolo definitivo per una cifra totale attorno ai 4 milioni di euro, il secondo in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto a fine stagione.



Riccardo Pecini sarebbe in ogni caso alla ricerca di un acquisto per reparto tra elementi che conoscano già la serie A. Un difensore centrale, un centrale di centrocampo ed un centravanti. Operazioni che andrebbero di pari passo alle eventuali cessioni di Provedel (si segue Falcone della Sampdoria), Krapikas, Sala, Mraz e Nzola.

Per l'angolano è ancora in piedi la cessione al Genoa, dal quale si cerca di portare allo Spezia Kevin Agudelo che avrebbe già detto sì al ritorno in aquilotto in uno scambio alla pari. Uscirebbe quindi dall'affare Mattia Destro. In mezzo al campo, il Torino avrebbe proposto Daniele Baselli, ma senza sviluppi.