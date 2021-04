Mai dire mai in questa serie A: il Cagliari rimonta e vince 4-3

La Spezia - Ci stancheremo difficilmente di dirlo: in questa serie A mai dire mai. A confermare che bisogna conquistarsi ogni singolo punto con il sudore e lo spirito fino all’ultimo respiro lo racconta la serata di Cagliari dove i rossoblu vincono all’ultimo tuffo dopo essere stato per due volte in doppio svantaggio contro un Parma che ha da recriminare un finale di partita folle con due gol subiti nei giro di una manciata di secondi. E dire che in avvio la sbloccano dopo 5’ proprio i ducali con un gol al volo di Pezzella, che rischia grosso al 25': rigore assegnato e poi negato al Cagliari dopo l'intervento della Var. Raddoppia Kucka alla mezz'ora, Pavoletti accorcia di testa prima del riposo. Nella ripresa il tris di Man illude gli ospiti che riescono a respingere i tanti tentativi degli isolani, guidati dai nervi più che dalle idee. A rimettere in scia i suoi un fendente di rabbia esplosi da Marin. Poi l’assalto finale con Joao Pedro e Pavoletti che sfiorano il pari, Kurtic che si divora il gol del game over in favore di D’Aversa. E così il 3-3 lo trova Pereiro al 91' prima del clamoroso 4-3 di Cerri nell’ultimo drammatico minuto di recupero. Il Cagliari vince e sale a 25 punti, il Parma accarezza a lungo la vittoria ma alla fine torna a casa con niente e quei musei 20 punti in classifica. I rossoblu di Semplici alla prossima giornata, turno infrasettimanale, saranno di scena ad Udine per poi chiudere la settimana ospitando la Roma; il Parma farà visita alla Juventus per poi ricevere il Crotone di Cosmi.