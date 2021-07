Maggiore: "Siamo carichi e pronti a imparare da Motta"

La Spezia - “Mister Motta mi sembra una persona disponibilissima, con la quale si riesce a parlare sia in campo che fuori. Finora abbiamo visto poco della sua idea di calcio e del suo modo di giocare ma siamo pronti per apprendere il più possibile e tradurlo in campo”. Da Prato allo Stelvio secondo giorno di lavoro per gli aquilotti e prime impressioni per il capitano Giulio Maggiore, veterano nonostante la giovane età del gruppo che da ieri è al lavoro con il nuovo allenatore.

“Dopo due anni intensissimi questo è il primo classico ritiro vero e proprio nella massima serie – osserva il fante - siamo partiti carichi e contenti, e giorno dopo giorno cercheremo di apprendere al meglio la filosofia del mister e di arrivare quanto prima ad una condizione fisica ottimale. Dopo più di un mese di vacanza – aggiunge – è stato bello rivedere i compagni e tornare ad allenarsi. Ci ha fatto bene staccare un po' la spina dopo due anni praticamente senza sosta, ora però vogliamo tornare a respirare le sensazioni positive del campo. In questo ritiro sarà importante lavorare bene per arrivare a inizio campionato nella condizione ottimale, facendoci trovare pronti per le partite ufficiali e per questo sarà fondamentale ascoltare il mister e seguirlo ogni giorno. Dopo una salvezza incredibile per la nostra città c'è grande voglia di tornare in campo con le giuste emozioni e grande determinazione”.

Uno spirito che il capitano sta già cercando di trasmettere in particolare ai compagni più giovani: “Sono giovane anche io – sottolinea – ma mi rivedo molto in loro e nei miei primi ritiri. Cerco di dargli quei pochi consigli utili che l'esperienza mi ha dato in questi anni. Cose di campo – conclude – perché è normale che alla prima esperienza ci sia grande voglia di mettersi in mostra e farsi notare ma non c'è bisogno di strafare. È importante apprendere il modo giusto per allenarsi dando il massimo e usando sempre la testa”.