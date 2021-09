M'Bala Nzola torna ad allenarsi con i compagni, Erlic è ancora ai box

La Spezia - Prove tecniche di ricucitura. M'Bala Nzola si è oggi allenato in gruppo, a Follo, in pratica per la prima volta dall'arrivo di Thiago Motta. Il centravanti angolano, capocannoniere della squadra nello scorso campionato con 11 reti, ha segnato un passo di avvicinamento molto importante al progetto Spezia, che per buona parte dell'estate sembrava aver perso di vista.

Le voci di mercato che lo volevano ceduto si sono susseguite fino a poche ore fa, invece il 25enne è rimasto un calciatore dello Spezia e ora prova a scalare posizioni in una gerarchia che lo vede scivolato nelle retrovie. Un mese di allenamenti individuali ad alta intensità gli hanno riconsegnato una forma fisica che traguarda al ritorno alla piena attività. Difficile possa rientrare nei convocati per la partita di domenica in ogni caso.

Seconda buona notizia della settimana è la conferma che Martin Erlic non ha nulla di grave. Si era fermato ieri per un dolorino, che gli esami hanno escluso indizio di qualcosa di serio. Domani si allenerà comunque a parte. Per gli altri oggi riscaldamento tecnico, lavoro tattico e partitella finale.