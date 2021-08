M'Bala Nzola rimane allo Spezia, arriva Agudelo sul filo di lana

La Spezia - E alla fine M'Bala Nzola è rimasto un calciatore dello Spezia. Per il centravanti angolano non si è trovata una soluzione nella sessione estiva di mercato. Proposto al Genoa nell'ambito di uno scambio con Destro, poi saltato, trattato anche dal Cagliari in questa giornata finale. Morale della favola: per il 25enne non si è trovata una nuova collocazione. Ad oggi è comunque considerato ai margini del progetto di Thiago Motta, con pochissime chance di essere reintegrato nel breve periodo.

Sul filo di lana è stato invece depositato il contratto di Kevin Agudelo. L'intenzione di Riccardo Pecini era di non accettare un prestito, ma provare ad acquistare il colombiano a titolo definitivo. Il jolly arriva invece solo temporaneamente in aquilotto dal Genoa, la formula è quella usata la scorsa stagione: diritto di riscatto e controriscatto. Giornata ricchissima quella finale per lo Spezia, che ha depositato i contratti di Kiwior, Manaj, N'Gbesso e Strelec oltre a quello di Agudelo stesso.