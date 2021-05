M'Bala Nzola rimane a casa

La Spezia - Niente Sampdoria per M'Bala Nzola. L'angolano non fa parte della spedizione per Genova a causa di "motivi disciplinari". La spiegazione è semplice: l'attaccante non si è presentato sugli spalti per assistere a Spezia-Napoli, pur da squalificato. Un regolamento interno, deciso ad inizio anno, impegna i calciatori a presenziare al Picco. Il club ha deciso quindi di mandare un segnale a tutto l'ambiente e il calciatore, recidivo, ha preso atto della decisione. Scelta quindi obbligata per Italiano, che schiererà Piccoli come centravanti. Il 19enne partiva in ogni caso in vantaggio nelle previsioni della vigilia.



I convocati



PORTIERI: 1.ZOET, 77. RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 10.AGOUME, 23.SAPONARA, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI