Lunedì parte il cantiere della Curva Piscina allo stadio Picco

La Spezia - Apre lunedì 21 giugno il cantiere del Picco. Con il via libera della Commissione di vigilanza in tasca, lo Spezia Calcio ha affidato i lavori per lo smontaggio e ricostruzione della Curva Piscina all’azienda Clarin Italia Tribune srl, secondo il progetto realizzato dalla GAU Arena dell’architetto Gino Zavanella.

Le prime maestranze dunque saranno in Viale Fieschi tra tre giorni per approntare lastra di lavoro. Nei giorni successivi si passerà a svitare i bulloni e rimuovere i giunti che compongono la struttura metallica della settore. I lavori proseguiranno per tutta l’estate. A settembre la nuova Curva Piscina sarà passata da 1800 a 3176 posti a sedere di capienza.