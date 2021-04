Lunedì Federico La Valle ospite di Tiki Taka: presenterà gli ospiti

La Spezia - Essì signori! Tocca a lui, a Federico La Valle. Lunedì 5 aprile lo storico speaker dello stadio "Alberto Picco" sarà ospite della trasmissione Tiki Taka condotta da Piero Chiambretti, che intrapreso un giro virtuale degli stadi italiani coinvolgendo Torino, Milan e Genoa tra le altre. Agli speaker ufficiali il compito di annunciare gli ospiti in studio in altrettante puntate del programma Mediaset, che ha rivoluzionato il modo di parlare di calcio.

Lunedì la spezzinità arriva in tv per interessamento dello Spezia Calcio, che ha voluto fare una sorpresa a La Valle. "Quando me l'hanno detto pensavo ad un pesce d'aprile, poi è arrivata la mail di invito - dice colui è la voce del Picco dal 1999 -. Sarà un piacere. Io porto... me stesso. C'è chi viene dalla recitazione o dal canto tra i miei colleghi. Io vengo dalla Curva Ferrovia!". Telecomandi puntati lunedì 5 aprile in seconda serata su Italia 1.