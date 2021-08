Luca Vignali va da Max Guidetti, giocherà nel Como in prestito

La Spezia - Si scioglie la triade spezzina in serie A. Luca Vignali lascia lo Spezia in queste ore per accasarsi in prestito al Como in serie B. Il jolly di Bragarina rimarrà di proprietà del club di Via Melara, ma scenderà in cadetteria per trovare quello spazio che la presenza di Amian e Ferrer in rosa non gli garantirebbero nel campionato appena iniziato.

Vignali va a lavorare con un altro monumento del calcio spezzino, ovvero Max Guidetti. Il bomber dei Duemila è infatti oggi allenatore in seconda dei lariani con cui ha ottenuto la promozione la scorsa stagione. Prestito secco per Vignali, che tornerà a casa dalla prossima stagione.