Luca Maggiani nominato club manager dello Spezia

La Spezia - Lo Spezia degli americani allunga un’altra radice nel terreno. Importata dal calcio britannico e dallo sport a stelle e strisce, nasce la figura del club manager. Sarà Luca Maggiani, già Slo e dirigente addetto all’arbitro della società qualità, a ricoprire questo nuovo ruolo a cavallo del settore tecnico e organizzativo.



A lui il compito di fungere da facilitatore dei rapporti interni e, soprattutto in questa fase pre-campionato, di lavorare a stretto contatto con il team manager Lorenzo Ferretti, che mantiene ampie responsabilità sulla parte logistica. Una professionalità piuttosto nuova per il calcio italiano, nonostante diversi altri club di serie A abbiano creato questo ufficio, pur declinato con mansioni a volte molto diverse da realtà a realtà.



La nomina di Maggiani al ruolo di club manager, punto di riferimento che per molti versi era già dallo scorso anno, si inserisce nel più ampio quadro di ristrutturazione dell’ossatura del club. Nuovi sono il vertice dell’area sportiva, dell’area commerciale, nuovo il team manager ed il responsabile sanitario tra gli altri.



A.Bo.