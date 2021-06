Lorenzo Musetti si allena a San Benedetto aspettando maturità e Wimbledon

La Spezia - Non è esattamente l'erba di Wimbledon ma il Junior Tennis di San Benedetto a Riccò del Golfo ha fatto il possibile per mettere a disposizione di Lorenzo Musetti un campo simile per caratteristiche a quello del mitico torneo inglese dove l'astro nascente del tennis sarà di scena dal 28 giugno. Il ragazzo di Carrara infatti a causa della concomitanza dell'esame di maturità in programma il 21 giugno non potrà disputare tornei sulla superficie verde ma grazie alla disponibilità del centro sportivo spezzino – dove anche stamani si è allenato insieme al coach Simone Tartarini – potrà proseguire la preparazione anche durante gli studi.

Ma a complicare la sua partecipazione a Wimbledon non c'è solo l'incombenza dell'esame di Stato, ma anche i protocolli anticovid che prevedono l'isolamento per i tennisti per la presenza di anche solo un passeggero positivo sul volo di linea verso l'Inghilterra. Per questo nei giorni scorsi il fuoriclasse Novak Djokovic, recentemente affrontato negli ottavi del Roland Garros, avrebbe offerto a Musetti un “passaggio” sul suo jet privato così da evitare ogni rischio “quarantena” che metterebbe in discussione la partecipazione al torneo.