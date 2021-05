Lorenzo Insigne il calciatore di miglior rendimento della serie A

La Spezia - Ad una rete dal suo record di gol in campionato, Lorenzo Insigne vive un periodo di grandissima forma. Sabato al Picco, il capitano del Napoli sarà osservato speciale sulla fascia destra della difesa aquilotta, dove Italiano alterna Vignali e Ferrer da alcune settimane. Secondo i parametri di InStat, Insigne è il calciatore di maggiore rendimento di tutta la serie A 20/21, superando Hakimi, Cristiano Ronaldo, Theo Hernandez, Berardi e Ibrahimovic in una graduatoria stilata pesando l'efficacia del gesto tecnico in rapporto al minutaggio. Suo l'assist per la rete del vantaggio contro il Cagliari, ottimo il feeling con Zielinski che ama svariare sul suo lato.