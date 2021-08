Locatelli verso la Juve, il Sassuolo ha già preso Henrique. Così Frattesi può arrivare in maglia bianca

La Spezia - Dato in arrivo fin dai tempi del ritiro di Prato allo Stelvio nella seconda metà di luglio, l'arrivo di Davide Frattesi allo Spezia sembrava una delle cose già fatte del complesso lavoro di Riccardo Pecini. Il Sassuolo però ha fermato tutto, vuoi perché il neo-tecnico Dionisi voleva vedere all'opera il classe '99 alla sua prima esperienza in massima serie dopo gli ottimi campionati cadetti ad Ascoli, Empoli e Monza; vuoi percè l'ad neroverde Carnevali doveva concentrarsi su uno dei trasferimenti più importanti dell'estate: quello che porterà il campione d'Europa Locatelli alla Juventus. Proprio oggi i vertici bianconeri e quelli del club emiliano si sono visti per trovare finalmente la quadra: l'arrivo di Matheus Henrique ai neroverdi suggerisce che ci sono tutti i presupposti perché Locatelli possa finire alla corte di Allegri. L’offerta bianconera al rialzo viene analizzata nel dettaglio ma il passaggio sembra ora più possibile ad una cifra vicina ai 35 milioni di euro: non c'è ancora il nero su bianco ma ci sono dei passi avanti. L’offerta originaria arrivata da Torino era di un prestito biennale per 5 milioni, obbligo di riscatto che scattava alla qualificazione Champions nella seconda stagione per 20, 7 milioni di bonus semplici ma non immediati, percentuale sulla rivendita del 25 per cento. Una soluzione complessa che Carnevali ha respinto rilanciando per un prestito annuale da 5 milioni, obbligo di riscatto non condizionato a 35, 10 milioni di bonus e percentuale sulla rivendita minore, circa il 15%. Alla fine, nei prossimi giorni, si troveranno con un compromesso, il Sassuolo abbasserà un po' le richieste e magari verrà inserito nella trattativa il promettentissimo Fagioli. Lo Spezia attende sviluppi sapendo che se tutto andrà in questa direzione, Davide Frattesi potrà finalmente unirsi al gruppo di Thiago Motta entro l'inizio del campionato.