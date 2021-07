Lo strano caso di Matteo Ricci: ieri in Nazionale, oggi senza contratto

La Spezia - Quattro mesi fa ha addirittura accarezzato l'idea di giocarsi una maglia per l'Europeo. Oggi è senza contratto da due settimane. E' il caso di Matteo Ricci, 27 anni, convocato da Roberto Mancini a marzo senza riuscire ad esordire ma allenandosi per due settimane con il gruppo che da ieri sera è campione d'Europa. Per tre anni fulcro del centrocampo dello Spezia: 99 presenze, una promozione in serie A la salvezza.

Dal 1° luglio è senza contratto. Vincenzo Italiano non lo aveva indicato tra i calciatori che avrebbe voluto continuare ad allenare - a differenze di quanto fatto con Leo Sena - e il discorso rinnovo si è presto arenato. Il suo nome non è uscito neanche nei colloqui tra Thiago Motta e Riccardo Pecini. Ad ora il regista di centrocampo è un free agent. Non lo rimarrà a lungo viste le prestazioni delle ultime stagioni. Intanto si allena da solo alla Spezia, dove ha preso casa e residenza, dopo aver festeggiato insieme agli amici Erlic e Capradossi l'impresa degli Azzurri.