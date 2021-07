Lo spezzino Lucchinelli convocato al college del'olimpionico Abbagnale

La Spezia - Andrea Lucchinelli, atleta della Società Canottieri Velocior 1883, è stato ammesso al College remiero giovanile e under 23 di Piediluco (Terni) per l’anno scolastico 2021- 2022. Il traguardo ha suscitato grande soddisfazione nella famiglia del giovane vogatore, classe 2005, ed entusiasmo nella Canottieri Velocior, soprattutto nel Direttore Sportivo Massimo Patrone e in tutto lo Staff Tecnico, che hanno accompagnato e preparato Lucchinelli ad affrontare le selezioni al College. Complimenti allo staff per l'impegno messo nel preparare l'atleta a questo importante appuntamento. In particolare a Lucchinelli vanno i complimenti di Patrone e di tutta la Canottieri Velocior per aver ottenuto un risultato così prestigioso, che mancava da anni alla Spezia. Il College, tenuto da Agostino Abbagnale (tre ori olimpici) ha lo scopo di favorire la pratica del canottaggio di alto livello per giovani atleti meritevoli. L’attività del College remiero

giovanile si svolgerà a Piediluco nella sede del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica (C.N.P.O.P.) di Canottaggio, da settembre 2021 a giugno 2022. La Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) provvederà direttamente all’organizzazione e alla copertura delle spese per gli atleti ammessi alla selezione.