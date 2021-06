Lo Spezia tiene in caldo la pista Maran

La Spezia - Vincenzo Italiano è ancora il tecnico dello Spezia, ma il club aquilotto si sta guardando attorno da qualche giorno nel caso in cui fosse esercitata la clausola di svincolo ed il siciliano finisse alla Fiorentina. Il tempismo dell'eventuale addio non permette di programmare il sostituto, ma sul mercato vi sono professionisti che potrebbero fare al caso. Uno dei più gettonati è Rolando Maran, 57enne con sei salvezze conquistate in serie A in carriera e 277 partite condotte in massima serie. Sotto contratto con il Genoa, che lo esonerò proprio in vista della trasferta del Picco dello scorso dicembre, per filosofia di gioco sarebbe uno dei più vicini all'idea della società.

Gli altri profili presi in considerazione sono quelli di Davide Nicola e Fabio Liverani, mentre Giampaolo e soprattutto Ranieri appaiono troppo lontani come richieste d'ingaggio. Sullo sfondo la figura del giovane Francesco Farioli (ma senza patentino, tutto appare molto complicato) e quella di Roberto Venturato. La situazione di stallo apparente che si è venuta a creare attorno a Vincenzo Italiano obbliga lo Spezia a posticipare il momento dell'eventuale affondo.