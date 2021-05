Lo Spezia si regala la licenza UEFA

La Spezia - Un atto simbolico, ma particolarmente significativo in questa fase della stagione. In ballo c'è la salvezza, ma anche la richiesta di poter giocare al Picco in caso di permanenza in categoria. E allora ottenere la licenza UEFA, per cui oggi è arrivato il via libera dalla Commissione primo grado, diventa un'ulteriore prova di voler fare le cose per bene. La scorsa stagione per esempio, due neopromosse su tre - Brescia e Lecce - ritennero di non fare questo passo. E oltre a loro, non la ottennero neanche Genoa e SPAL. Lo Spezia ha voluto invece lanciare un segnale all'ambiente, pur nella consapevolezza di non poter partecipare alle Coppa Europee (il campo indicato sarebbe stata la Dacia Arena di Udine) né di poter ospitare la nazionale maggiore in gare ufficiali.