Lo Spezia si allena in vista del Cagliari, oggi prima seduta per Sher

La Spezia - Nuova seduta di allenamento stamani al Comunale di Follo, dove lo Spezia sta preparando l'esordio in campionato in programma lunedì pomeriggio in casa del Cagliari. Il programma giornaliero predisposto da mister Thiago Motta ha previsto riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e un'intensa partitella finale. In campo per il suo primo allenamento con la maglia delle Aquile anche Aimar Hazar Sher, classe 2002 svedese di origini irachene in arrivo dall'Hammarby. Centrocampista nel giro delle nazionali giovanili della Svezia, deve il suo nome alla passione del padre per l'ex centrocampista argentino Pablo Aimar. E domattina nuovo allenamento a Follo.