Lo Spezia può prendere svincolati fino al 2 gennaio 2022

La Spezia - Lo Spezia può tesserare svincolati nonostante il blocco pendente del mercato comminato dalla FIFA? In tanti se lo chiedono in città e la risposta è: sì. Il club di Via Melara può in teoria operare su calciatori senza contratto fino al 2 gennaio del 2022. Dal giorno successivo inizierà la finestra invernale, la prima delle quattro che la Federazione mondiale ha inibito alla società aquilotta.