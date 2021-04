Lo Spezia punta il Crotone, Estevez abile e arruolato

La Spezia - Scorie da debuttante, ormai ci siamo abituati e abbiamo compreso che lo scotto da pagare per rimanere nel campionato più importante può andare ben oltre i demeriti. E così a Roma lo Spezia subisce l'ottavo rigore in 29 giornate che la vede in testa, suo malgrado, alla classifica dei penalties patiti, al pari di Fiorentina, Sampdoria e Torino: così è se vi pare, insomma. E questo vale anche per i cartellini: all'Olimpico si affrontavano le squadre più ammonite del torneo, la Lazio con 74, lo Spezia con 73 e alla luce delle decisioni dell'arbitro Giua, oggi le due squadre sono appaiate in testa alla classifica delle ammonizioni a quota 76. Lo Spezia condivide invece con la Juventus la leadership per quel che concerne le espulsioni: 5.



Lunedì di Pasquetta sul campo per le Aquile di mister Italiano. Prua al Crotone che calerà all'Alberto Picco sabato pomeriggio dopo aver perso ma ben figurato al "Maradona" contro il Napoli di Gattuso. A Follo lavoro di scarico per i titolari del match con la Lazio, mentre il resto del gruppo, compreso il rientrante Estevez, ha iniziato con un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni tattiche e partitelle finali. Lavoro dedicato sul campo per Saponara, Mattiello e Dell'Orco. Al termine della seduta, consueti tamponi come da protocollo anti Covid-19. Domani mattina in programma una nuova seduta pomeridiana sui terreni del "Comunale".