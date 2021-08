Lo Spezia punta Titouan Thomas, talento transalpino per la trequarti

La Spezia - Si chiama Titouan Thomas, gioca nell'under 19 dell'Olympique Lione ed è un obiettivo di Riccardo Pecini. Un altro giovanissimo virgulto, è un classe 2002, messo nel mirino dagli osservatori dell'uomo mercato aquilotto. Si tratta di un trequartista considerato un grande talento del calcio d'Oltralpe, con un passato nelle giovanili del Guincamp prima che i principali club francesi inizino ad interessarsi a lui: dal Rennes al Nantes, dal PSG al Monaco, passando per Lille e Bordeaux, alla fine però la mezzala nativa di Saint-Brieuc è finito nella cantera dell’Olympique Lione, convinto da una un’ulteriore grande prestazione di Thomas con la casacca del Pole Espoirs contro il Caen, dove mise a segno una tripletta e un assist. A 15 anni dunque compie i primi passi nel calcio che conta, in uno dei club più strutturati dal punto di vista del settore giovanile, e con essi un posto nella nazionale francese Under 16, cha ha disputato il Mondial Football di Montaigu. Centrocampista di piede destro, con attitudini offensive, è bravo nel dribbling e ha anche una buona visione di gioco. A tutto ciò aggiunge anche buone capacità balistiche (col l’OL va spesso a segno) e una spiccata qualità nell’ultimo passaggio. Il modulo che sembra valorizzarlo al meglio è, guarda caso, il 4-3-3, dove, partendo da mezzala, ha la possibilità di avere più campo a disposizione, mettendo a frutto la sua potenza e tecnica, anche se deve migliorare nella fase di non possesso e recupero palla. Anche il 4-2-3-1 si adatta bene alle sue qualità, a dimostrazione di come sia un elemento abbastanza duttile. Resta da capire se la trattativa riuscirà ad arrivare alla sua conclusione e, soprattutto, la modalità di approdo in maglia bianca