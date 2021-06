Lo Spezia prenota Frattesi, ma è il Sassuolo a deciderne il destino

La Spezia - E' calcio di giugno e vale più o meno tutto. Ma che Davide Frattesi piaccia allo Spezia di mister Italiano (e a mezza serie A...) è fuori di dubbio. La casella di mezzala destra è d'altra parte rimasta sguarnita dopo che il club ha deciso di non usufruire della clausola di riscatto di Nahuel Estevez. Il centrocampista della nazionale under 21 potrebbe fare al caso degli aquilotti, ma ogni discorso è al momento prematuro. Il Sassuolo, proprietario del cartellino del calciatore, non ha ancora un allenatore che possa esprimere un livello di gradimento sul classe 1999. In caso di prestito, anche grazie ai buoni uffici con il procuratore Beppe Riso, lo Spezia è sicuramente in cima alla lista.