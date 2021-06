Lo Spezia ottiene lo sconto per Leo Sena e anche il Goias festeggia

La Spezia - E' costato poco più di 1.3 milioni di euro il nuovo regista dello Spezia Calcio. Leo Sena è da ieri un calciatore aquilotto a titolo definitivo, con sconto rispetto al prezzo pattuito in sede di prestito con l'Atletico Mineiro. Contando la cifra corrisposta per il trasferimento temporaneo dell'ottobre 2020, un'operazione da 1.5 milioni di euro per il 25enne di San Paolo. Il 10% del valore della futura rivendita del brasiliano andrà al suo ex club.

Quasi dimezzato quindi l'esborso rispetto ai 2 milioni circa previsti nella clausola di riscatto, lasciata cadere ma solo per andare ad una trattativa diretta. "Il giocatore non rientrava nei piani dell'attuale direzione tecnica e l'offerta è stata ritenuta adeguata", ha specificato il club con una nota. Festeggia il Goias, società di serie B in cui Sena è nato calcisticamente. La cessione a titolo definitivo allo Spezia porta nelle sue casse quasi 400mila euro, una cifra piuttosto significativa per la cadetteria brasiliana.