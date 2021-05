Lo Spezia non tornerà a Sarnano, ritiro in Trentino

La Spezia - E' ristretto a tre mete la scelta per la sede del ritiro estivo dello Spezia. E tra queste, una sembra essere in netto vantaggio sulle altre. Nelle scorse settimane sono stati avviati contatti con Trentino Marketing, che ha formulato una proposta per una valle interna alla provincia autonoma di Trento. Una proposta che pare aver colpito nel segno, sia dal punto di vista della qualità delle strutture che per la bontà dell'accordo commerciale. La prima preparazione estiva degli aquilotti dunque dovrebbe tenersi nel cuore delle Alpi, accanto alla maggior parte degli altri club di massima serie.

Alla volata finale, che sarà risolta nei prossimi giorni, è arrivata anche una località lombarda. Si tratta di una valle in provincia di Sondrio, quindi confinante con il Trentino e non lontano dalla sede storica del ritiro del Torino, ma da qualche tempo un po' fuori dal giro dei club di serie A. Vagliata infine anche l'ipotesi di recarsi nell'Appennino Emiliano per stare il più vicini possibile alla città e quindi facilitare la presenza dei tifosi.



Si scioglie dunque il rapporto con Sarnano nelle Marche, località portafortuna che nel 2020 ha ospitato la Salernitana di mister Castori, poi promossa come fu per gli aquilotti l'anno prima. Con l'addio di Guido Angelozzi, e del suo braccio destro Piero Doronzo, è venuto meno anche il rapporto con la Media Sport Event. La società che aveva ispirato la destinazione, risultata gradita al club. Unico difetto forse la difficoltà di trovare di avversarie di caratura. La maggior parte delle squadre di serie A e serie B sceglie infatti le Alpi per lunga tradizione.

Il prossimo ritiro montano è destinato a diventare un appuntamento per tanti appassionati. Esiliati dal proprio stadio da un anno e mezzo ed esaltati dai risultati degli ultimi due anni, i supporter aquilotti avranno nelle due settimane di preparazione la prima occasione di vedere da vicino il nuovo Spezia. Situazione quindi da studiare con tutte pìe precauzioni del caso. Una sicura attrattiva, soprattutto in caso di conferma di Italiano, Meluso e del resto della squadra. Indicativamente il raduno in città potrebbe essere fissato attorno all'11 luglio, con partenza nei giorni successivi.