Lo Spezia non lottava per la salvezza da quattordici anni

La Spezia - Una piazza poco avvezza alle tensioni che provoca la corsa per non perdere la categoria? Pare un po' un controsenso per un club che si è affacciato al grande calcio da poco, ma in effetti è proprio così. L'ultima annata in cui lo Spezia si trovò a vivere un finale di stagione in cui contendere il traguardo punto per punto era in pratica la serie B 2006/07. Quella finita ai play out contro il Verona di Gian Piero Ventura, della vittoria all'ultima giornate per 2-3 a Torino contro la Juventus.

Già la stagione successiva, sebbene gli aquilotti avessero navigato sempre nei bassifondi, l'attenzione generale era rivolta al tentativo di salvare il club dal punto di vista finanziario. Lo Spezia siamo noi, la raccolta fondi popolare e la ricerca di un investitore avevano calamitato le forze della piazza, per cui riuscire ad ottenere la salvezza era quasi diventato un velleitario "di più" ad un certo punto.

Tutta l'era Volpi è stato un crescendo, così come quella Zanoli-Inter. Iniziata in serie C2 nel 1999, vide una promozione, due play off e poi tanti buoni piazzamenti. Bisogna tornare ai complicati anni Novanta per ritrovare lo Spezia nella parte destra della classifica in maniera non sporadica. Una piazza che con la testa partiva sempre per vincere, sapendo che la realtà poteva essere ben diversa da quella desiderata. La corsa salvezza non è cambiata dopotutto ed è sempre e comunque un discorso di fiducia e coraggio, oltre che tecnico.