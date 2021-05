Lo Spezia non era arbitrato dal pistoiese Irrati da quasi otto anni

La Spezia - Veterano della serie A, in cui fu promosso ormai parecchi anni fa. L'arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia non dirigeva lo Spezia addirittura dal 2013, ma lo farà sabato prossimo nella partita di campionato contro il Napoli. L'ultima volta fu in Coppa Italia, quarto turno eliminatorio vinto per 3-0 contro il Pescara. In precedenza era stato al Picco per uno 0-1 contro il Verona (gol di Cacia nel finale) e per un pareggio contro il Como in Lega Pro.

Gli assistenti saranno Filippo Meli (Parma) e Stefano Alassio (Imperia). Quarto ufficiale Valerio Marini di Roma. Al VAR si siede Luca Banti di Livorno con Mauro Vivenzi di Brescia come AVAR.