Lo Spezia lascia partire Morachioli e Theo Awua a titolo definitivo

La Spezia - E' finita, almeno per ora, l'avventura di Gregorio Morachioli con lo Spezia. Il giovane, allevato nel settore giovanile aquilotto e poi passato anche dalla Juventus, è stato ceduto a titolo definitivo al Renate in serie C. Reduce da un discreto campionato con l'Imolese (22 presenze, 3 reti e 2 assist), stacca il cordone ombelicale con il club della sua città. Il Renate da due stagioni è una delle realtà più interessanti di tutta la terza serie, reduce da due terzi posti consecutivi nel proprio girone.

Come lui, anche Theophilus Awua lascia il club di Via Melara. Il suo contratto, in scadenza lo scorso 30 giugno, non è stato rinnovato. Il centrocampista nigeriano si è quindi accordato con la Pro Vercelli, squadra in cui aveva militato nella seconda parte della scorsa stagione in prestito. Ultimo prodotto dell'Accademia di Abuja, una realtà legata alla precedente proprietà targata Gabriele Volpi.