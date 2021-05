Lo Spezia invita Aurora Leone di The Jackal: "In campo con noi"

La Spezia - Ha destato scalpore la denuncia di essere stata allontanata, in quanto donna, dalla cena che ha preceduto la Partita del Cuore. Aurora Leone del gruppo comico The Jackal ha raccontato nelle scorse ore l'umiliante trattamento a cui sarebbe stata sottoposta da alcuni dirigenti della manifestazione. Tanta la solidarietà ricevuta, tra cui spicca in questi minuti l'invito dello Spezia Calcio. Il club ha invitato ufficialmente la comica a presentarsi al Picco da madrina alla prima casalinga del campionato serie A 21/22. "Perché non scendi in campo con noi? - il tweet dal profilo ufficiale - Ti aspettiamo per la prima casalinga. Diamo voce insieme alla lotta contro la discriminazione di genere!". L'offerta sarà raccolta?