La Spezia - E' Juan Ramos il primo dei terzini in esubero sacrificato nella ristrutturazione della rosa aquilotta. Il 24enne uruguaiano è vicino al ritorno in patria dopo che il suo agente sudamericano ha trovato per lui un accordo di massima con il Penarol. Pupillo di Italiano, che lo aveva chiesto ad Angelozzi dopo averlo avuto a Trapani, l'ex Parma è dunque vicino a chiudere la sua esperienza aquilotta dopo due stagioni con 27 presenze totali, di cui 6 in serie A.