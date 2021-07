Lo Spezia incassa gli auguri del Console americano Robert Needham

La Spezia - Importante visita istituzionale quest'oggi nella sede dello Spezia Calcio dove il club ha ricevuto il Console Generale degl Stati Uniti Robert Needham che ha incontrato i rappresentanti del club di proprietà della famiglia Platek.

Negli uffici di via Melara gli onori di casa - alla presenza di dirigenti e dipendenti - è stato l'Amministratore Delegato Nishant Tella, che dopo avergli consegnato una maglia personalizzata, ha accompagnato il Console nella visita al centro sportivo “Bruno Ferdeghini”, intrattenendosi successivamente in un cordiale colloquio privato di circa un’ora.



"Grande appassionato di calcio - si legge sul sito del club - tanto da aver conseguito il titolo di allenatore certificato ed aver allenato squadre giovanili in Svizzera, Ucraina e Danimarca, il Console Needham si è complimentato per l’impeccabile organizzazione del club aquilotto, congratulandosi poi per la storica salvezza raggiunta in Serie A e porgendo al club i migliori auguri in vista dell’imminente inizio di campionato".