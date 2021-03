Lo Spezia in serie A spende per le procure quanto faceva in serie B

La Spezia - A fronte di 19 operazioni di mercato in entrata solamente nell'estate 2020, lo Spezia Calcio riesce a tenere a bada la spesa per i servigi dei procuratori sportivi. Durante lo scorso anno Via Melara ha versato 876.132 euro alle agenzie che curano gli interessi degli atleti, del tutto in linea con la cifra dell'annata precedente che era stata di 883.543 euro. La vera svolta quindi si è avuta tra 2018 e 2019, quando i costi quasi raddoppiarono da 447.296 euro.

Da sottolineare che qui non si parla di stagioni calcistiche, ma di anni solari. La cifra si raggiunge quindi contemplando sia le operazioni targate Meluso del periodo settembre-ottobre che quelle di gennaio ancora appannaggio di Angelozzi. Curiosamente, nel 2020 M'Bala Nzola è stato acquistato due volte: in prestito a gennaio e a titolo definitivo ad ottobre.

Nell’odierna serie A, lo Spezia è il club che ha speso di meno in questa voce. Subito sopra ci sono Crotone (962mila) e Benevento (1.025mila). In relazione alla posizione di classifica, impressionante il dato della Fiorentina (10 milioni) superata solo da Napoli (12 milioni), Milan (14), Roma (19) e Juventus (20).