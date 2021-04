Lo Spezia ha bloccato entrambe le milanesi in casa da debuttante

La Spezia - Neanche il mitico Chievo 2001-2002 riuscì a portare a casa ben 4 punti casalinghi dalle milanesi nell'anno del debutto in serie A. Con l'1-1 contro l'Inter, lo Spezia segna quindi un altro capitolo del romanzo di questa stagione comunque indimenticabile. Dopo il 2-0 rifilato al Milan, riesce nell'impresa di uscire imbattuta dal doppio confronto al Picco contro le milanesi. Anche la squadra di Delneri, ma con due pareggi (2-2 con l'Inter, 1-1 con i rossoneri). Per trovare una matricola altrettanto terribile, bisogna tornare indietro al campionato di serie A 1993/94, quando il Piacenza di Gigi Cagni fermò sullo 0-0 il Milan e sconfisse per 2-1 l'Inter. Ma solo lo Spezia ci è riuscito affrontandole entrambe da capoliste.